美國第一隻確診新冠肺炎的德國牧羊犬巴迪(Buddy)，在7月中旬不幸過世，巴迪過世前出現許多病症，讓狗主人心疼不已，認為醫學界至今尚未開始研究病毒對動物的影響表示相當遺憾。

國家地理頻道7月29日報導，牧羊犬巴迪已經不幸去世。飼主羅伯特(Robert Mahoney)指出，7歲的巴迪正值壯年期，原本充滿活力，熱愛戶外活動、游泳，但從4月開始呼吸困難，檢疫後呈現陽性。羅伯特說，巴迪確診後，不僅呼吸困難，更是出現了濃稠的鼻涕，也毫無活力，整天趴在原地昏昏欲睡，精神極差。

羅伯特說，雖然巴迪接受二次檢驗時，醫生判定痊癒，體內已無新冠病毒，但巴迪狀況不僅沒改善，反而變得更糟糕，就連走路都極為吃力，到了七月甚至開始咳血，一家人商談過後，不忍巴迪繼續受折磨，決定將牠安樂死。而血液檢驗結果則出乎意料，顯示巴迪恐怕還罹患了癌症。

羅伯特表示，病毒肆虐全球，但醫學界似乎沒人在乎病毒對於動物的影響，試圖去理解更多病毒的面貌。

(中時新聞網)