新北市貢寮區卯澳灣30日完成未爆彈的現地引爆，據瞭解事情開了數次會議，除邀請軍方、海巡人員外，也邀請到不少海洋保育人員，協調結果因尊重軍方的專業判斷，才在該海域直接現地引爆，但該海域的保育問題，也因此受到再度重視，里長吳文益表示，該海域列為栽培漁業示範區、資源保護區，這次再度受到關注，也希望觀光客可以到此一遊，看到卯澳漁村的美。

對此，新北市府指出，貢寮區卯澳前有大海，後有山巒，三條溪流匯集於此後入海，若從高處俯視灣澳，三溪形似「卯」字而得名，因得天獨厚的灣澳地形，這裡的海域型態多樣，海洋生物資源豐富，適合九孔、龍蝦、石花菜及各類海洋生物的生長，居住在這一帶的漁民依然保留傳統的漁撈技法，常常也可看到自家門前、廣場上曬海菜的景象，沿線走來，有如走進東北角海岸的漁家風情畫，另外，卯澳漁村是因「漁」而形成的社區，早期來自各方漁民逐漸形成聚落，經過一段時間融合後，就產生了新的在地特色文化，後來因產業結構改變、人口的外移，導致漁村逐漸落寞。

市府指出，貢寮卯澳灣在民國65年就劃定為水產動植物繁殖保育區，更在104年時被漁業署選定為全國首處栽培漁業示範區，另外，卯澳灣栽培漁業示範區是卯澳漁村、貢寮區漁會、漁民、國立臺灣海洋大學與新北市政府攜手合作，打造卯澳灣為豐饒與健全的海洋生態環境，逐步落實新北市海洋資源復育政策，並計畫性經營卯澳灣，朝向多元化發展，讓卯澳灣不僅有漁業功能，也逐漸轉型具備觀光休憩機能，另結合卯澳漁村再造，吸引民眾前往體驗海洋生態及漁村生活的休閒漁業，發展地方特色產業，提升栽培漁業示範區周邊居民收益，並創造新北市東北角地區漁業資源永續利用。

近年漁村再造、地方創生等議題不絕於耳，新北市也結合卯澳漁村再造，吸引民眾前往體驗海洋生態及漁村生活的休閒漁業，發展地方特色產業，提升栽培漁業示範區周邊居民收益，並為翻轉卯澳漁村，卯澳漁村村民自發性成立「卯澳灣巡守隊」、「社區義工隊」及「卯澳社區發展協會」，主動進行海、陸域自主管理，自主維護卯澳灣海域及卯澳社區環境，市府更為協助發展海洋文化創新產業，開設「貢寮鮑手工藝品課程－蝶谷巴特」師資培訓研習班，讓當地居民擔任參訪遊客的手工紀念品課程講師，或自行製作手工紀念品販售，增加貢寮鮑貝殼的利用，也能提升當地居民額外收益。

卯澳漁村有小基隆的稱號，聚落內擁有人文特色的石頭厝建築，和恭奉全國唯一的「提籃觀音」的利洋宮，卯澳港以「心靈角落」為主題榮獲全國十大魅力漁港獎項，「舊草嶺環狀線自行車道」亦沿卯澳灣興建，且自104年起陸續設置卯澳海洋驛站、卯澳海堤插畫彩繪、九魚柱等特色建築群。新北市政府為使遊客來到卯澳可以系統性地認識卯澳漁村，設置使用手機導覽的「蹦世界手機APP」，民眾只需在手機安裝「蹦世界APP」(https：／／popworld.cc／guide／1310／preview)，並選擇「卯澳漁村社區」導覽，就可以開始自行導覽聆聽解說，藉由漁村的特色建築與天然資源，結合漁業、藝術及餐飲，各個特色景「點」整合成「面」，融入卯澳當地風土民情，增加遊客對卯澳灣產品的認同感，吸引遊客來體驗漁村生活。

另外市府指出，卯澳社區發展協會也曾參與新北市政府漁業處辦理的106年「歸漁返鄉計畫」，藉由業師逐步輔導卯澳社區和在地青壯年返鄉從事在地養殖產業活化，發展出「接待遊客用餐」和「卯澳社區解說員」等，讓卯澳社區有實際收入，照顧更多村民，市府也提及，未來新北市府也將持續輔導卯澳社區持續申請農村再生計畫第3階段「核心班」課程，未來要進行第4階段再生班課程，在本府觀光旅遊局、農業局和漁業處積極輔導卯澳漁村，投入非常多經費和時間輔導卯澳社區，也積極宣傳卯澳和行銷卯澳，遊客數日益增加。

漁村人口不多約2百多人，幾乎都是60歲以上的長者，有卯澳社區發展協會，會長王羅碧馨是70多歲退而不修的國小老師，卯澳社區屬於福連里轄內，福連里的里長號稱是里中的少年人也是60多歲了，旅客

進入漁村後，即能感受這地方的古樸與幽靜，以及充滿無比平淡、悠閒的氛圍，歷經百年歲月變遷，卯澳漁村已褪去昔日繁華，返璞歸真，留下的是當地的石砌古厝及盤根錯節的百年老榕，伴隨著細碎的海潮聲，如今顯得特別寧靜而脫世。

漁村最具特色的「石頭古厝」是就地取材的最佳典範，砂岩、竹材或茅草皆是築屋的元素，早期村民興建石頭厝時都是由左鄰右舍互相幫忙來完成，唯一的花費就是打石師傅的工資了，通常我們可由石材加工的精緻以及石砌的形式來看出屋主的經濟能力，頗為有趣，也各有不同特色及美感。

最後，新北市政府也邀請喜歡深掘在地特色的旅人，不妨試著來趟秘境漁村之旅，騎著單車沿著舊草嶺環狀線入村，在徐徐海風吹拂下，體驗這裡小而美的恬靜和質樸，感受這裡使人望塵出世的神秘魅力，享受一段悠閒舒適的寧靜時光。

(中時 )