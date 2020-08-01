為延續過去4年山海工作營的工作能量，尋找海港山城的地方創生新契機，營造山城藝術、設計氛圍與氣息並接軌明年城市博覽會，基隆青年陣線及元智大學將自31日起至8月8日舉辦為期9日的「2020基隆山海工作營v5.0」活動，邀請基隆市民朋共襄盛舉，共同創造基隆港西岸太平山城新想像。

基隆港西岸太平山城係基隆市重要的地方創生場域之一，市府目前除了積極推動相關硬體建設(包含：西岸纜車、都市計畫道路開闢與太平國小改建等)之外，也透過舉辦軟體活動，像是展覽、講座、工作坊與市集等，討論及實驗山城生活新可能，消彌市政重大建設、計畫與市民生活之間的落差。

都發處長徐燕興表示，基隆山海工作營邁入第五年，自105年由地方及專業人才共同發掘在地生活文化與城市美學；106年結合「地方創生」的概念，挖掘太平國小及太平山城的土地故事，並為社區上山路徑及閒置空間做環境改造創作行動；107年則進一步與市民、在地店家探討產業轉型議題，嘗試建立適合基隆的產業創生模式；108年再加入「社區長照」議題並結合「環境教育」精神，今年則將延續過往成果，並進一步整合及深化，自31日起舉辦為期9日的工作營活動。

都發處表示，工作營活動內容包含講座課程、走讀及創作工作，以城市歷史文化、都市生活美學、藝術及社區長照的課程及巷弄走讀進行暖身，包含由在地文史工作者馬玉明老師導覽介紹基隆內港市街的形成與發展、臺灣知名建築師夫妻檔郭旭原與黃惠美共同分享景觀建築和空間再生議題的觀點及實踐案例、臺灣大學政治學系鄭佳玟透過社會學觀念和方法，檢視山海工作營歷年實踐之優缺點、策展人邱俊達談藝術在介入公共／公眾之後的功能性與其轉變，及其作為一種社區／社群實踐之可能、當代藝術家陳曉朋與游孟書將帶領參與者以微觀視角體察基隆山海城、為為設計龔紋莎老師將從長者生活需求探討未來都市的轉型和社會設計的思考。

都發處說，在課程之外，學員將分組就「市集籌備」、「空間實作」、「樂齡舞蹈」等主題進行討論及創作，最後再於8月8日完成一場結合走讀、攤位、展覽、舞蹈、戲劇、音樂的成果發表－山海小市集，以此貫穿基隆新創產業與在地生活美學。

元智大學藝術與設計學系陳冠華教授表示：「本次山海小市集共有70攤，其中10攤將由太平山城聚落在地居民負責，不只擴大規模，更讓市集更加接地，同時扶植在地產業，回應地方創生議題」都發處指出，「2020基隆山海工作營v5.0」營期自31日至8月8日止，期間講座課程歡迎市民踴躍參加。

(中時 )