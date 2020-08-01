台船基隆廠員工日前在廠區抗議指出，台船4年虧超過120億元，要求董事長、總經理下台，並擔心未來設置潛艦園區，會響原有生產線，導致生計受影響。

對此，台船董事長鄭文隆日前除指出，國建國造工程第一階段僅使用基隆廠的空地，絕對不會干擾到基隆廠產線，他更在7月30日發聲明指出，自己會放棄薪水宣示決心，要帶領台船同仁突圍困境。

(中時 )