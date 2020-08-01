基隆客運2012年起經營台鐵捷運化R路線接駁公車，但因長期虧損，基隆客運將自9月1日起停駛R85、R82晚上6點30分後的3個班次、R86不上幸福華城等，但民眾看到消息擔心市府會把正個R線都刪掉，對此，交通處跳出澄清，客運目前僅調整班次，絕對不會貿然停駛。

基隆市府交通處表示，因疫情關係，導致客運載客量持續低迷，多數客運業客源嚴重減少3成以上，部分觀光風景區及機場碼頭聯絡路線更形嚴重，部分路線更大幅砍班僅剩一成，本市R路線也受到嚴重影響，下降幅度高達4成。

交通處說，中央對受影響的機場、國道客運路線依運量下降程度核撥每車每月1至3萬元之營運費用補貼，惟市區客運僅採預支款項方式給地方政府，無比照國道客運紓困補貼措施。

交通處指出，今年4月13日已調整過一次R路線的班次，每班次平均搭乘人數已由原本13人一班，提高至18人一班，每班次運量提升38％，仍處於虧損狀況，為反映運輸市場供需狀況，基隆客運近期才再次提出路線及班次調整的想法。

交通處表示，日前民眾未降低疫情傳播機率，因此減少搭乘大眾運輸，交通處也將會評估各路線的載客量，盡量維持通勤尖峰班次，已不過度減班為原則，請民眾安心搭乘。

(中時 )