【1】陸飛彈對準關島 老美好擔心 盤算部署陸基神盾防禦系統

據《富比士》（Forbes）雜誌23日報導，美軍印太司令部司令戴維森海軍上將（Admiral Phil Davidson）對關島憂心忡忡，他警告，一旦美中開戰，解放軍可能以巡弋和彈道飛彈對準關島，將這個部署轟炸機和重型戰機的美國重要亞太空軍基地從地圖上抹去。

而戴維森認為，對策在於安裝陸基神盾飛彈防禦系統（Aegis Ashore Missile Defense System，AAMDS）。他指出，陸基神盾可以發揮國土防禦系統支柱的功效。

【2】變身中型航母 電磁彈射與隱形無人機上艦 陸076型艦戰力UP

據《富比士》（Forbes）雜誌網報導，075型兩棲攻擊艦正在舾裝，約相當於美國海軍的美利堅級（America-class）兩棲攻擊艦，能搭載直升機，旋轉翼無人機，還有氣墊船等。不過，它們還沒辦法讓噴射戰機和無人機上艦。

而中國大陸網站上熱傳的文件顯示，中國船舶工業集團708所正在為XX6項目的新武器設備招標。大陸《兵工科技》雜誌的分析指出，由於708所是中方075型兩棲攻擊艦的研製單位，再結合公告中多項內容，都涉及兩棲攻擊艦的技術，因此許多軍迷都認為，XX6專案就是解放軍未來的076型兩棲攻擊艦。

而從招標內容來看，最受關注的，就是「DCTS槽道火災控制技術試驗研究」，這不禁令人聯想到，未來076型兩棲攻擊艦可能直接採用電磁彈射（DCTS）技術，並可能搭載大型艦載固定翼戰機。

【3】韓陸軍UH-1直升機退役 自製KUH-1完美雄鷹接替

韓國陸軍將服役50多年的貝爾(Ball)UH-1H通用給直升機退役，在UH-1H退役後，接替的是韓國自製的KUH-1「完美雄鷹」(Surion直升機。

防衛世界(Defense World)報導，韓國陸軍是在1968年取得UH-1直升機，之後陸續購入，總數達到129架，創下「累計飛行時數79萬2千小時、飛行距離1.46億公里」的紀錄。

我們中華民國也長期使用UH-1H，是航發中心得到製造授權，在台灣自行生產的，從1970年完成首架，最終生產了118架，陸軍在2018年將UH-1H退役，由新購的UH-60M黑鷹直升機取代。

【4】採購俄製發動機大減 俄軍方：陸將全面換裝國產貨

報導說，大陸10多年前從俄羅斯採購蘇-27、蘇-30戰機、S-300防空導彈、基洛級潛艇等武器交貨服役後，也曾經有一段時間減少採購俄羅斯武器。直到新開發的蘇-35戰機和S-400防空導彈等新式武器開始投產後，大陸又開始恢復採購俄製軍火。

大陸10多年前一度停止採購俄羅斯大型武器裝備，但仍大規模採購俄羅斯的發動機，但如今連俄製發動機都不再青睞。

俄媒幾天前報導，大陸的殲-20戰機一直使用俄羅斯發動機，但今年底前可能投入量產的升級版殲-20B戰機不會再使用俄羅斯發動機，而將用大陸國產發動機，其他一些大陸自製戰機在更早前都已使用其國產發動機取代俄製發動機。

【5】美國軍艦也要「轉型正義」？卡爾文森號被點名

美國反種族主義的聲浪方興未艾，在李將軍、石牆傑克森被拆除銅像之後，美國陸軍接著被檢討，軍營基地的名字竟是用當年分裂國家的南軍將領，下一步歷史清算會到哪裡？可能就是海軍了，因為美國海軍也有以南方邦聯為名的軍艦，甚至航空母艦卡爾文森號(CVN-70 ,USS Carl Vinson)、史坦尼斯號(CVN-74 ,USS John C. Stennis)也政治不正確，他們雖然生前大力幫助海軍，卻也是種族歧視者。

(中時新聞網)