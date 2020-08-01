林立雯6年前插旗台北永康街賣韓國服飾，日前因疫情影響，服飾店整體業績下滑6、7成。日前她上TVBS《女人我最大》受訪坦言近幾個月雖然台灣疫情趨緩，但全世界還籠罩在疫情中，貨源調度問題還是存在，而國內盛行「報復性旅遊」，對服飾店成長不大，她說：「因為大家都是安排2、3天旅遊，逛街比較不在大家規劃內。」

因疫情林立雯無法飛韓國親自挑貨，導致衣服品質參差不齊，坦言廠商照片雖然拍得好看，但寄來台灣後卻「過不了自己那關」，她無奈說：「就是一個賭，自己都覺得爛了，怎麼會賣給顧客？」成本因此增加，問及損失多少，金牛座的林立雯採取鴕鳥心態，「那邊的貨比較無法控制，我不想算，多算多煩雜，整個大環境就是這樣，希望撐過去」，目前只能進少量的貨，減少風險。

除了實體店，林立雯也有在臉書經營網拍，純屬服務中南部客戶，她對於無法避免的網購糾紛，只能再三跟客戶確認。為何無法全心投入網拍？她表示因自己都是少量帶貨，還要幫商品拍照等時間人力成本，待台灣客戶確認下單，回頭向韓國廠商下訂時已斷貨，前置作業等於做白工。好消息是店內業績比3、4月時回穩了一點，但還未達到疫情前的水準，近幾個月的淨營業額僅打平人事等成本。

(中時 )