前立委陳唐山訊後以50萬元交保。（趙雙傑攝）

立委陳超明應訊。（趙雙傑攝）

立委廖國棟應訊。（趙雙傑攝）

立委陳超明、廖國棟、蘇震清，及前立委陳唐山、徐永明，被檢舉涉嫌收受有意奪回SOGO經營權的李恆隆賄，台北地檢署偵辦立委涉嫌收千萬賄款，1日凌晨陸續傳喚立委和相關人員到北檢接受訊問。檢察官複訊後，今天凌晨諭令前立委陳唐山新台幣50萬元交保。

(中時 )