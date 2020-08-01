立委涉收賄 趙正宇蓋頭移送北檢、陳唐山50萬交保 03:562020/08/01 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委趙正宇到北檢應訊。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前立委陳唐山訊後以50萬元交保。（趙雙傑攝） 立委陳超明應訊。（趙雙傑攝） 立委廖國棟應訊。（趙雙傑攝） 立委陳超明、廖國棟、蘇震清，及前立委陳唐山、徐永明，被檢舉涉嫌收受有意奪回SOGO經營權的李恆隆賄，台北地檢署偵辦立委涉嫌收千萬賄款，1日凌晨陸續傳喚立委和相關人員到北檢接受訊問。檢察官複訊後，今天凌晨諭令前立委陳唐山新台幣50萬元交保。 (中時 ) #立委 #涉嫌 #變更案 #賄款 #土地 也許您會感興趣 社會熱門新聞 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 賣藥郎表演「雞蛇秀」 突被眼鏡王蛇咬耳 下秒攤倒慘死街頭 - 社會 「台中米娜」大賣場裸拍GG了 恐面臨2年以下徒刑 - 社會 立委涉收賄 趙正宇蓋頭移送北檢、陳唐山50萬交保 - 社會 「台中米娜」本人終於曝光 見媒體快閃差點跌倒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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