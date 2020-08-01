第17屆總統盃溜冰錦標賽昨日在潮州溜冰場開幕，這是潮州溜冰場最後一場全國賽事，比賽後將要新建全台第一座符合國際標準的直排輪比賽場地，希望培育更多好手。不少選手都曾在這個場地練習、比賽過，要拆除感到十分不捨。

近年來溜冰運動成為屏東縣運動強項，今年的屏東全中運，屏東縣溜冰項目選手奪得8面金牌，其中郭立揚與林欣妤更打破大會記錄；曾在2017年世大運奪金的李孟竹、黃玉麟及國家隊總教練林詠翔等，都是從潮州溜冰場苦練出來。

由中華民國溜冰協會與屏東縣政府共同主辦的總統盃溜冰錦標賽，在潮州鎮運動公園溜冰場進行13天賽事，競速溜冰項目有1199人參賽，直排輪曲棍球項目有488人，1687名選手同場較勁，高張力的比賽吸引許多民眾前往欣賞。

縣長潘孟安也參加開幕典禮，他表示，縣府向體育署爭取補助，將興建全台第一座符合國際賽事規格的滑輪溜冰場地，讓屏東成為全台競速溜冰發展的重要訓練基地，培育更多優秀的頂級國手，也將屏東打造成競速溜冰首都。

溜冰國家教練林詠翔說，潮州溜冰場從1999年蓋好後，他就一直在這裡練習、比賽，充滿了回憶，如今要拆除了，真的捨不得到流眼淚，不過拆除也是為了未來有更棒的場地。施工期間，只能另找場地來訓練選手，不要中斷。

(中時 )