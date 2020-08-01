伊甸基金會今昨日為東港早療中心的6名發展遲緩兒「慢飛天使」，舉辦人生第一場畢業典禮，在老師及家長陪伴下，邁向人生新的階段。慢飛天使們穿著畢業服上台接受頒獎，讓家長們都感到十分欣慰，也與孩子們一起學習與成長。

畢業典禮也安排親子DIY活動、親子舞蹈、親子體能等活動，讓家長與孩子們一起互動；屏東縣副縣長吳麗雪也到場頒發畢業證書給孩子們，她表示，遲緩兒的療育成長像一場馬拉松，雖然漫長，但只要有大家的支持與陪伴，一樣可以在人生舞台上發光。

6歲畢業生「阿樂」有發展遲緩合併自閉症，他剛到早療中心時，常因不適應而哭鬧，經過3年多的早期療育，不僅情緒較為穩定，認知能力也大幅提升。

阿樂爸媽務農，格外重視孩子的發展，常會放下工作陪伴孩子參加親職活動。在畢業典禮的親子接力賽中，爸爸牽著阿樂的小手一起往前邁步，陪著他走向人生另一個階段。爸爸說，許多學習、復健的日子，進步雖然緩慢，但仍看得見希望。

伊甸也邀請民眾一起響應「弱勢兒童服務計畫」，幫助更多像阿樂一樣的慢飛天使，邁向未來的成長之路，可至伊甸基金會官網線上捐款。

(中時 )