蘇打綠分身樂團「魚丁糸」7月31日在華山Legacy舉辦「Follow Me」出道演唱會，他們在2016年海洋音樂祭獻唱後，宣布休團，時隔4年以新團名及藝名再度合體開唱，一開場唱完〈再遇見〉後，金八（阿龔）向歌迷打招呼：「全宇宙的朋友，大家好，我們是？」台下滿場歌迷齊喊：「魚丁糸！」

金八（阿龔）笑回：「我覺得沒很有精神，外面（指場外）比較有精神。」主唱日出（青峰）則笑說：「這麼懶不會喊一下啊？」團員輪流自我介紹新藝名，日出（青峰）霸氣喊：「那我呢，還需要自己講嗎？」歌迷立刻回：「日出！」逗樂全場。

他們先前宣布開唱消息後，為杜絕黃牛，門票採「實名制」及「隨機抽籤」，吸引超過3萬的粉絲登記，昨僅有700位粉絲有購票資格，場外聚集超過200名粉絲，席地而坐隔牆聽演出6位團員新藝名分別可田（阿福）、豕豆（家凱）、八女（小威）、金八（阿龔）、香我（馨儀）和日出（青峰），昨首唱新單曲〈沙發裡有沙發Radio〉，更一連熱唱出道單曲〈空氣中的視聽與幻覺〉、〈頻率〉等經典歌曲，嗨翻現場。

團員為演唱會特別拍攝開場影片，分享日常生活，把「魚」、「丁」和「糸」帶入家常對話，暗示著全新樂團的誕生，其中八女（小威）抱著孩子問要不要吃「魚」，豕豆（家凱）說想把英文名改成「糸」雪兒，主唱日出（青峰）則立刻吐槽：「沒有人自己講笑話笑到美『丁』美當的吧。」此外，昨青峰的媽媽、馨儀、阿福、家凱、小威的家人、小孩到場力挺。

(中時 )