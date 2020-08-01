戴愛玲將於8月22日在國際會議中心舉辦個人首場大型售票演唱會，苦等18年終於圓夢，戴愛玲不斷加碼要給一路相挺的粉絲最好的演出，除了好歌唱不完，更是請出享譽國際的布拉瑞揚舞團加入演出陣容，和她合作一段長達15分鐘的組曲、舞蹈的演出，這也是布拉瑞揚舞團首度跨界流行歌壇，與流行歌手合作表演舞台，讓戴愛玲大為感動，她堅持不讓舞蹈老師們辛苦奔波，兩度飛往台東到布拉瑞揚的排練室排舞，回到台北更是不停練習。

因戴愛玲經紀人與布拉瑞揚舞團是自幼一同成長的好朋友，之前多次介紹戴愛玲去欣賞得過多次藝術大獎的布拉瑞揚舞團的演出，每次都深受感動，尤其在看了布拉瑞揚舞團的去年的新作「是否」，她看得又哭又笑，直說：「希望有一天能有機會跟他們合作。」

戴愛玲與布拉瑞揚舞團合作是呈現舞團的作品「是否」濃縮版，將原本45分鐘的舞碼精簡為15分鐘，配上精彩的組曲，戴愛玲拿出「排灣族碧昂絲」的舞蹈實力，不只飛往台東排練，更將舞蹈錄回台北，只要有時間就練習，並私下再請舞蹈老師教學舞步，不容許出錯，由於必須要連續15分鐘的唱跳，戴愛玲更是加緊體能訓練，持續健身、運動，就是要和布拉瑞揚舞團一起呈現最完美的舞台。

(中時 )