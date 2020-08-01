小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（1日）新聞重點。

【1】澎湖擬收百元登島費 各界罵翻

澎湖拒絕遊客來？連月遊客暴增，澎湖縣政府研擬首創全台徵收50元至100元的「旅遊稅」、「登島費」，昨消息瘋傳，地方旅遊業者反彈，網路罵翻，還有台灣遊客當眾嗆明年不來澎湖。

【2】論文抄很大 教團批學界無恥感

近日政治人物論文爭議引發討論，各界熱衷「論文普篩」，私校工會昨日引述國際「論文撤稿監視(Retraction Watch)」部落格的統計，2012到2016年，台灣因為偽造審查而被撤稿的國際論文有73篇，僅次於中國大陸的276篇，是全球第二，且學閥們造假之後也未受嚴懲。相較之下日、韓學者被終結學術生命、判刑，還有人為此自殺，台灣學界實在太缺乏「恥感」。

【3】台北賓館追思李登輝 開放至16日

前總統李登輝前晚辭世，享耆壽98歲。總統府昨天公布治喪事宜，總統府發言人黃重諺表示，為讓民眾追思緬懷李登輝，蔡英文總統決定，在台北賓館設置追思會場供民眾悼念，8月1日起對外開放至8月16日，每天開放時間為上午10時至下午5時。蔡總統也指示，各級政府機關、學校自昨天中午12時起國旗下半旗3天，以示哀思崇隆。

【4】納莉淹SOGO 衍生經營權紛爭

太平洋建設公司與日本崇光株式會社在1987年籌設太平洋崇光百貨，首家SOGO百貨在台北市忠孝東路四段風光開業，但2001年9月17日納莉颱風來襲，忠孝東路全線淹大水，SOGO遭波及，整整停業5天，更種下日後SOGO經營權之爭的遠因。

【5】凍省決裂20年 宋哽咽悼李

前總統李登輝辭世，過去曾與李登輝情同父子，後因「凍省」決裂長達20年的親民黨主席宋楚瑜，昨天赴北榮懷恩堂弔唁。宋楚瑜細數李登輝致力推動的民主改革政策，是奠定台灣民主基礎的關鍵；說到激動處，宋一度哽咽。他強調，期盼台灣民主發展能像李前總統所說，「咱，台灣民主的價值不要忘記！」

(中時新聞網)