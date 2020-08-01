印度出現一名「小黃連環殺手」，這名男子在2002年到2004年間，殺害7名計程車司機被捕並判終身監禁，不過這名嫌犯趁著20多天的假釋便失蹤，兇嫌與一名女子結婚6個月後才被警方逮捕，沒想到他竟主動向警方坦承，其實他不只殺害7名小黃駕駛，而是50名以上的司機，犯案後還將屍體丟進充滿鱷魚的運河，好讓人找不到屍體，作案手法令人不寒而慄！

根據《CNN》報導，這名叫做夏爾馬（DevenderSharma）的連環殺手今年1月獲准20天假釋後再也沒有回到監獄，62歲的他獲得印度傳統醫學專業學位後，1984年開始在印度北部的拉賈斯坦邦經營11年的醫院，但因為被詐騙導致身無分文後，夏爾馬隨即參與犯罪計畫，包括出售假汽油罐、非法腎臟移植等，警方表示，夏爾馬坦承自己參與至少125件移植，每次皆能從中獲利6600至9300美元，約新台幣19.6萬至27.4萬元。

夏爾馬表示，他和同夥一起搭計程車，並讓計程車開到荒郊野外才將司機殺害，再將屍體丟棄於運河中毀屍滅跡，最後出售計程車，每輛約能賺取270美元，約7924元新台幣，夏爾馬承認自己策劃約50件謀殺案，警方事後花了6個月時間才在德里將他逮補，當時夏爾馬與一位寡婦結婚同住，根據德里警方指出，夏爾馬坦承自己違反假釋條件，原先也不打算回到監獄，至於殺害想煌駕駛的部分，警方稱夏爾瑪僅被認定參與了其中幾次的殺人案件。

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(中時新聞網)