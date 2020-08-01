外型陽光帥氣、神似彭于晏的小提琴家李齊，最近跨界戲劇圈，演出《違反校規的跳投》。其實他還有個隱藏版身分，就是「時間管理大師」，因為從小練琴養成自律個性，最忌諱浪費時間，拍戲時更突發奇想，要把小提琴帶到片場填補空檔，但李齊笑說：「我的時間管理都是單人運動喔！沒有玩多人運動。」

小提琴家李齊跨界演出《違反校規的跳投》，展現陽光運動一面。（圖／七十六号原子提供）

五歲開始學鋼琴的李齊，小學時被選進樂團，有天媽媽從自家地下室挖出小提琴，意外讓他踏上鑽研小提琴之路。擁有絕對音感的他，音樂天賦極高，但沒因此放棄學科，一直以來都是音樂跟學業並重，格外需要分配學習時間；由於大學副修戲劇表演，所以他現在也往戲劇圈發展。

拜師名家 慘遭痛斥

影響李齊時間觀念最深的人，就是美籍日裔的小提琴家五嶋綠（Midori Goto）。當初他因為仰慕五嶋綠，從西班牙遷居到美國洛杉磯，選修五嶋綠在南加州大學開設的小提琴課程，「五嶋綠教課非常嚴肅，會給我年曆要求填下行程，要我每天早上五點半練琴，上課時更不准看譜，得提早全部背下。」

擁有絕對音感的李齊，精湛的小提琴功力除了來自天分，也靠自身努力。（圖／施岳呈攝）

李齊印象最深刻的是，有次為了準備學科考試而疏於練琴，被五嶋綠痛斥：「你從西班牙來跟著我學習，這樣對得起我嗎？對得起你自己嗎？」讓李齊當場落淚，「覺得自己是個廢物，怎麼這麼沒用。」

後來李齊格外自我要求，不讓自己鬆懈，維持早起練琴的習慣。因為拉小提琴會造成脊椎不適，他開始健身鍛鍊背肌，「單人運動」的行程表總是排滿滿，朋友也很難約到他，「因為我想節省出門搭車時間，都跟朋友約在我家。」

見到客串演出的球星林志傑，李齊瞬間變成小粉絲。（圖／翻攝自李齊臉書）

雪天求學 氣喘發作

李齊的習琴之路，其實相當艱辛，他十歲時就讀美國茱莉亞音樂學院，上學途中常遇上暴風雪，有氣喘病的他，發作時得拿著氣管擴張劑邊吸邊走。有一次風雪太大，李爸爸帶著他在一棟公寓門口避風雪，卻被有種族歧視的黑人辱罵難聽字眼，「我爸求他，說小孩快死掉不能呼吸，黑人竟然回『不關我的事』，要我們走開。」

小時候李齊一度想放棄練琴，甚至不惜使出激烈手段，「我拿出皮帶想要上吊，我爸說那死不了。」不過李齊說歸說，他參加國際賽事仍屢屢獲獎，後來長大了，也懂得享受拉小提琴。

拍攝《違反校規的跳投》後，李齊與吳念軒成了好朋友。（圖／翻攝自李齊臉書）

轉戰戲劇圈演出《違反校規的跳投》，外表斯文的李齊，竟是一票鮮肉男星中，籃球技術比較突出的，原來他大學時期曾參加籃球比賽，而且狠勁十足，不但兩個膝蓋都開過刀，還曾在接球造成手指骨頭滑脫。聊到拍攝過程，李齊一點也不覺得辛苦，「很有趣，很想把學校學到的東西呈現在鏡頭前。」

小提琴界彭于晏 李齊

生日：1992年2月22日

學歷：美國南加州大學音樂系

作品：《違反校規的跳投》

獲獎經歷：2011年「洛杉磯莫札特協奏曲比賽」第二名

2014年「洛杉磯席瑪艾法音樂比賽」第一名

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(中時新聞網)