台股直直飆，不但內資加碼、外資回頭、散戶搶進，連年輕人也進場炒股。28歲的臉書知名閱讀社群《書旅》創辦人張柏崧，廣閱投資理財書籍7年多，直到「新冠股災」才有了股市初體驗，短短一個月獲利2成。
「從四月以後，就常常有朋友問我：怎麼開證券戶？看好哪個標的？連我自己都嚇一跳，怎麼詢問度這麼高？」二十八歲的「筆記狂 Boison」張柏崧是臉書知名閱讀社群《書旅》創辦人，互動粉絲超過五千位，他擅長將職場所學的商業精華，作成筆記和大家分享，文章也常見於各大報章媒體。
擁有台大生物機電系、MBA學位的張柏崧，二十六歲畢業之後，先在一家外商公司擔任科技產業分析師，後來考進銀行ＭＡ（儲備幹部），待了半年後轉做自由工作者，專注在臉書分享「如何作筆記」、「數位行銷」、「閱讀觀點」等系列文章，現正自學準備改當程式工程師。
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(中時新聞網)
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