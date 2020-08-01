愛好讀書的張柏崧，廣閱投資理財書籍七年，認同「價值投資」及「被動投資」，卻從未付諸行動。「剛進入社會的那幾年，我覺得要享受人生，所以收入扣掉房租及日常開銷之後，幾乎都拿去上課跟買書，沒有存錢。」

直到今年爆發疫情，全球股市重挫，「我觀察到股市暴跌必定會有反彈，突然覺得應該是個買點，因此湊出一筆閒置資金，大約五萬元，投資美股跟台股，沒想到初體驗就賺了兩成。」張柏崧開心地說。

看好疫情期間人們會更熱衷於運動，張柏崧因此加碼NIKE股。（圖／123RF）

三月間，張柏崧趁著美股大跌之際，買進NIKE、Facebook等標的，一個月後即獲利一到三成。「因為無論疫情如何演變，大家都還是要運動、還是會用臉書，所以這些個股的基本面不太可能受到影響，即使有影響，相較於其他產業的衝擊，也不會那麼大。」特別的是，他還買了世界最大軍火商LMT的股票，「理由是中美、南北韓衝突升溫！」

美股3月重挫，張柏崧買入ETF，投資初體驗小賺一筆。（圖／翻攝自網路）

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(中時新聞網)