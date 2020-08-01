首戰告捷，張柏崧不敢「留戀」，走完一波立刻停利出場，並改換標的，陸續買進DIS（迪士尼）、RTX（聯合技術公司）、TQQQ（三倍做多那斯達克指數），波段報酬都有一○％以上。

張柏崧目前除了續留APPL（Apple）、GOLD（黃金公司）、RDS.A（荷蘭皇家殼牌石油公司），其餘都已獲利了結。「全球主要國家都在印鈔票，這波漲勢就是資金行情，從經濟學的角度來看，當鈔票愈印愈多，人們對於鈔票的安全感就愈低，因此會轉而擁抱黃金或虛擬貨幣等資產，所以我才布局黃金類股。留存石油公司的股票，則是石油近期價格仍在低檔，中長線還是有機會走升。」

油價暴跌，不少人趁機進場布局，張柏崧看好中長期有上升空間。（圖／123RF）

至於台股，張柏崧只買「台積電」（2330）一檔，「我在三百零六元的時候買進一百股，因為看好台積電的前景，因此打算長抱到以後。」他接著解釋「重美輕台」的原因，「年輕人資金有限，想買股可用零股方式進場，但是在台灣，零股交易要等到盤後，也不見得買的到；美股卻可以一股一股交易，只要開立國外帳戶，再把新台幣換成美元匯到帳戶裡，就可以買賣，相當方便。」

寬鬆貨幣政策推波助瀾，金價可望再創新高，張柏崧因而布局黃金類股。（圖／123RF）

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(中時新聞網)