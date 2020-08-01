張柏崧將這波投資經驗與觀點放置個人部落格，沒想到隨即吸引網友詢問，「原來大家都在瘋買股！」張柏崧在台大校園裡受訪時大笑著說，並透露自己加入的「股市討論」群組，每天都有上百人在交換意見。

張柏崧提醒，不少資金不多的年輕人總想「以小搏大」，其實風險很高，「投資愈是短視近利，愈容易失敗。我有位朋友在股災時，砸了四十萬元集中買一家公司股票，以為漲幅可以翻倍，結果短時間內虧了二十萬元，他忍痛賣出後，決定再也不買股票了。」

熱愛閱讀的張柏崧，時常主辦讀書會，與大家一同分享讀書樂。（圖／翻攝自臉書）

「與其炒短線，不如放長線釣大魚，假如已經有一筆資金，就一年分三次進場。我覺得買指數型標的（ETF）最穩當，因為標的已分散風險，加上分批進場，至少可以買在平均價位。」張柏崧說。

張柏崧接下來計畫每個月拿出一半以上的收入，認真投資，希望能夠儘早存到第一桶金三百萬元，再邁向存到千萬退休金。「很多人都覺得存到一千萬元很難，其實不會，愈早開始愈容易達成，只要每個月拿出六千元持續投資，五十五歲就能達到目標。」張柏崧說，二十八歲開始投資，一點也不晚，因為只要用對方法、堅持紀律、持續投資，就能完成夢想。

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(中時新聞網)