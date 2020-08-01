包括美國參院多數黨領袖麥康奈在內，共和黨高層反對川普延遲大選的提議。

就在黨員日益憂心，共和黨在大選中可能潰敗之際，參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）容許黨內參議員候選人想盡辦法，來挽救自身的選情。

據CNN新聞網7月31日報導，儘管共和黨目前在參院享有3席多數的優勢，但至少有6名現任參議員面臨民主黨對手的嚴重挑戰。數名資深共和黨人透露，麥康奈近幾個星期來愈來愈擔心，共和黨會失去參院多數席，已示意身陷險境的共和黨參議員，如果認為有必要，可以和美國總統川普保持距離。

而這或許意味著與川普政府對新冠肺炎大流行的因應措施，還有川普在疫情升高之際，還不斷描繪樂觀遠景的做法劃清界線。如今在美國南部和中西部許多由共和黨主政的州，新冠疫情尤其嚴重。

儘管這或許能給部份共和黨參議員彈性空間，讓他們和川普有所區隔，但也迫使他們走選舉鋼絲。至今在共和黨大本營，川普仍很受歡迎，而任何要和川普劃清界線的嘗試，都可能要冒疏離那些選民的危險。

一名國會山莊的資深共和黨員指出，這些選情告急的參議員承受不起擺明和川普切割的後果，他們只需要表態，對州內一些重要議題有獨立的看法。然而，川普還在不斷製造機會，讓這些共和黨參議員和他劃清界線。例如，他批評郵寄投票，就缺乏共和黨盟友支持，而周四提議延後大選，更引來麥康奈，還有好幾位將競選連任參議員的許多共和黨高層人士公開駁斥。

麥康奈在接受電視專訪時強調，就算在內戰，戰時和經濟蕭條期間，在美國歷史上，選舉日從未由聯邦政府改期。而他們將在11月3日那天，再度設法辦到這點。

(中時新聞網)