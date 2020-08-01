大聯盟復賽1周就面臨停擺危機，7月31日紅雀隊出現兩人感染新冠肺炎，他們與釀酒人(主場開幕戰)的比賽延後變成雙重賽，馬林魚病例上升到21人，他們與國民隊的比賽也被擱置。總裁曼佛雷德(Rob Manfred)警告球員工會：再不做好防疫就準備停賽吧！

美媒ESPN報導，美國地方官員質疑部分球員的防疫態度，有人還在場上擊掌、吐口水，或是沒戴口罩，沒把防疫當一回事。佛州是美國第二波新冠重災區，昨單日增加9000病例是全美最多，平緩下來的紐約州則增加700餘人。

馬林魚就是來自佛州邁阿密的球隊，雖然他們去年是分區墊底的球隊(105敗)，但基於競爭原則大聯盟也不能單單丟下他們不管。有些球員開始擔心感染數持續上升，例行賽可能撐不過下周，本周末是關鍵期。

大聯盟7月31日公布的最新檢測結果，全聯盟有29人染病，21人來自同一支球隊(馬林魚)。依據勞資雙方協議，總裁曼佛雷德握有喊停賽季的權力。

(中時新聞網)