【1】蓬佩奧談南海 疑暗藏戰爭授權

中美關係再遇挫折，雙方互關總領事館，緊張情勢升溫。北京大學美國研究中心主任及國際政治經濟研究中心主任王勇表示，近期美國國務卿蓬佩奧對南海的強烈發言，被美國右派媒體解讀為對「戰爭的授權」，川普政府可能會發動「戰爭」來轉嫁國內的矛盾，因此不排除美國強硬派在大選前，對南海動武的可能性。大陸政府需防範最壞情況發生，提早做準備。

【2】小明滯陸183天 曝綠歧視心態

昨天（27日）是小明們滯陸的第183天。換句話說，台灣已有成百上千個家庭被防疫中心總指揮官陳時中以政治因素硬生生的拆散，被迫兩岸分居已長達半年。小明家長們預計本周五（31日）和國民黨一起召開公聽會，並且在8月8日當天發起籲請民進黨政府高抬貴手「讓小明回家」的陳情活動。

【3】大連疫情擴散 5地9城市受牽連

根據大陸各地衛健委通報訊息，大陸已有多地出現大連市輸入病例或大連市疫情關聯病例。自7月22日遼寧大連確診此輪疫情首例新冠肺炎病例以來，已向外傳播至遼寧、吉林、黑龍江、福建、北京5地；鐵嶺、鞍山、四平、長春、白城、鶴崗、綏化、福州、北京9個城市。

【4】雨帶北移 長江水患將消退

大陸自6月以來發生嚴重的洪澇災，3波洪水一共造成5481萬人次受災，相較歷年同期受災人數平均增加超過2成。據大陸氣象單位預測，30日起雨帶將往北移動，料黃河、海河及松遼流域將有汛情。大陸水利部同樣預告近來災情慘重的鄱陽湖、洞庭湖等地水位將緩退，長江中下游強降雨將告一段落，但北方地區需嚴防未來汛期。

【5】頻爆負面資訊 明星直播走下坡

今年大陸直播帶貨火熱無疑也為明星效應開發新路。但火爆半年的直播帶貨近日卻漸顯疲態，羅永浩銷售額相比首場跌了80%，明星直播開始走下坡路，甚至傳出數據做假，關鍵因素除了新鮮感逐漸消退後，最終帶貨仍須回歸產品本質，分析退潮也與直播氾濫下的產品品質與售後不佳有關。透過大陸中消協「618」消費維權輿情分析報告顯示，單單與直播帶貨類有關的負面資訊就有11萬2384條。

(中時新聞網)