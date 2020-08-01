氣象局最新「潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓」通過海南島附近後，往越南北部前進(左圖)。美國模式顯示，菲東海面的熱帶系統明日通過台灣東部海面，下周一掠過東北部海面(右圖)。(圖擷自吳德榮專欄)

創下7月無颱的70年紀錄，太平洋海面開始變熱鬧。南海熱低壓預計今(1日)生成第3號颱風辛樂克，而菲律賓東方的熱擾動也值得關注。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，受到季風低壓包圍，南海熱低壓對台灣沒有影響，但低季風低壓帶來水氣，台灣明起有劇烈天氣，而菲東熱擾動明將通過台灣東部海面，對明日至下周二的天氣有關鍵性影響。

氣象局最新資料顯示，位於南海的熱低壓以每小時17公里速度，向西北西進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，今早2時氣象局「潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓」通過海南島附近後，往越南北部前進，今有機率發展成第3號颱風「辛樂克」，但受到「季風低壓」環流包圍，限制它未來增強，充其量僅能維持「輕颱下限」的強度，對台無影響。

吳德榮指出，最新歐洲模式顯示，明日「季風低壓」輸送至台灣附近的水氣逐漸增多，大氣漸趨不穩定，天氣將轉變為有局部陣雨或雷雨，尤其午後的機率最高，不排除有較「劇烈」天氣。下周一、二台灣附近水氣多，大氣不穩定，有陣雨或雷雨，並有「劇烈天氣」發生的機率，應注意。明起3天海面的風浪轉大，海上及岸邊活動也應注意。

至於菲律賓東方海面的熱帶系統發展，吳德榮說，美國系集模式(GEFS)模擬顯示，明日通過台灣東部海面；下周一掠過東北部海面。其21條模擬路徑雖分歧不大，但仍有部分是比較接近陸地的，況且「強度模擬」理論上有較大的「不確定」，它未來動態的改變，對明日至下周二的天氣是具有關鍵性的影響，應持續觀察。

(中時新聞網)