立法院驚爆集體貪漬案，據悉，檢調31日上午大動作搜索立法院，包括綠營立委蘇震清、時力徐永明，藍營立委廖國棟、陳超明、無黨籍趙正宇等立委辦公室被搜索。由於涉案的還包含綠委，對此，民進黨發言人顏若芳表示，一切尊重司法，待相關情節明朗與釐清事實後，若有任何違反廉政行為者，民進黨會依廉政條例規定，立案調查並從嚴辦理。

蘇震清等立法委員及前立委徐永明、陳唐山，涉嫌收受太流公司前董事長李恆隆賄賂，就已經由行政訴訟判決確定的SOGO經營權案，施壓經濟部修正《公司法》第9條規定，也就是俗稱的俗稱「SOGO條款」，台北地檢署31日大動作指揮調查局多個外勤處站，兵分65路全台同步搜索立法院及相關涉案人住處，並約談超過63人，將依貪汙罪嫌偵辦。

據了解，檢調搜索約談的包括立委蘇震清、廖國棟、趙正宇、陳超明，及前立委徐永明、陳唐山；並將6人約談到案，立委助理則有于學洋、丁復華、林家騏、梁文一、林鈺傑等，總共超過63人，並查扣920萬餘元現金。

立委收賄弊案示意

由於涉案立委涵蓋民進黨，民進黨發言人顏若芳表示，現在檢調正在偵查階段，一切尊重司法。待相關情節明朗與釐清事實後，若有任何違反廉政行為者，民進黨亦將依廉政條例規定，立案調查並從嚴辦理。

(中時新聞網)