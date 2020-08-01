邁阿密馬林魚成為大聯盟防疫破口(21人染病)，打亂首周東區賽程，除了佛州原本就是新冠肺炎重災區，亦有人指出馬林魚球員防疫不力。大聯盟緊急發出備忘錄，每支球隊必須指定一位「法遵官(Compliance Officer)」盯著球隊確保大家遵守防疫規定。

美媒《Bleacher Report》記者爆料，大聯盟內部調查發現馬林魚球員防疫鬆散，上周開幕戰做客亞特蘭大勇士，球員群聚在飯店酒吧，還有人跑出去玩，讓大聯盟很不高興。

大聯盟防疫守則規定球員應避免參與群聚和室內近距離接觸，包括餐廳、酒吧、夜店。然而大聯盟不像其他聯盟那樣採用隔絕外界的「泡泡」集中管理，他們的規定很大程度取決於球員自律。

馬林魚開幕只打過兩支球隊，勇士(2連戰)、費城人(3連戰)，特別是7月27日對上費城人第3戰前已經爆出有人染病，但比賽還是照常進行。從那之後馬林魚一直休兵，聯盟希望他們下周可回歸。

(中時新聞網)