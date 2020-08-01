全球新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣昨晚傳出中部1外籍工程師疑似確診，公衛專家詹長權也發文指出，社區感染可能性恐比想像中嚴重。因此防疫仍不可鬆懈，今天早上11點康是美APP將開賣11個顏色的中衛口罩，成人和兒童的都有，各大通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

●康是美

今（1日）早上11點開賣中衛口罩，成人口罩的部分，有深丹寧、軍綠、薰衣紫、天空藍、櫻桃紅、炫霓紫和軍綠迷彩可選；兒童口罩則有海芋黃、天空藍、粉紅色和Tsum Tsum可選購，詳細款式依網站為主。另下午5點在限定觀光商圈門市，也將開賣謝金燕姐姐款蕾絲口罩。

●屈臣氏

下周一（3日）門市統一在10點開賣中衛口罩，顏色有黑+古銅色、黑+櫻桃紅、黑+軍綠色、酷黑和天空藍等顏色可選擇，但因各門市營業時間不同，因此若門市早於10點開門，必須等到10才開賣，若門市晚於10點開，則已開門時間為主。

●小三美日

網站有販售台灣優紙、潔吸、利聯醫技等品牌的醫用口罩，另也有許多搭配防疫產品的組合，詳情請依官網為主。

●大樹藥局

今天APP販售康乃馨、匠心、萊潔和健康天使的醫用口罩，詳細款式請依網站為主。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（1日）早上11點開賣匠心的醫療用口罩，每盒50片裝，價格250元，另也有加利和宏瑋的口罩可選擇，依組合不同，價格也不同，詳情請依網站為主。

●PChome 24h購物

今（1日）開賣匠心、摩戴舒、宏瑋、台灣國際生醫和艾可兒等，多種品牌的醫用口罩，款式有成人也有兒童的可選擇，價格自480元到850元不等，詳細價格請依官網公告為準。

●蝦皮購物

今（1日）下午5點開賣醫療用口罩，款式及價格，請依網站資料為主。

(中時新聞網)