今年才19歲的馬來西亞女星艾莉雅（AlyaIman）因為外型甜美，加上出身演藝世家，星途本來備受看好，但她最近被一名富商妻子控訴，她破壞自己家庭，還在社群網站明確公開艾莉雅與自己老公甜蜜的訂婚照，痛心寫下：「我的心碎了」，要揪出這個「裝清純」女星的真面目。

富商妻子PennySalman，近日在社群網站，揭穿女星艾莉雅人前裝清純，人後當小三的真面目。她氣憤公開艾莉雅與自己老公的訂婚照，痛心寫下：「我的心碎了」；還直指艾莉雅與她的有錢老公交往一年，都在過買名牌、搭商務艙的奢華日子，要她別再裝清純。

由於連訂婚照這種證據都有了，艾莉雅只好認了這段不倫戀，她辯駁自己事先真的不知對方已婚，直到今年3月，才知道大老婆原來並不知道自己存在，目前已取消兩人婚約。但對於艾莉雅的說法，富商妻子聽完更氣，她怒斥艾莉雅至今還在跟她老公交往，但對外卻裝無辜，她根本什麼都知道。

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(中時新聞網)