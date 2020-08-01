陳子鴻發文。（圖／翻攝自陳子鴻臉書）

58歲天后江蕙2015年宣布封麥後便常用臉書和粉絲分享心情，先前高雄市議會議長許崑源驟逝，她有感而發寫下悼念文後引來爭議，不久便低調關版，最近眼尖網友發現江蕙又重啟臉書，許多人本想開心慶祝天后回歸，未料稍早經紀人陳子鴻開腔，透露江蕙臉書被盜了，呼籲大家別上當受騙。

江蕙先前發文許崑源的死訊，寫下：「讓人心疼及難過，高雄市議會議長…許崑源、警員李承翰…李爸爸，你們一路好走了，放下一切罣礙，安息吧。請家人節哀順變」，她雖特別強調：「請勿在此談論政治…」，但還是慘遭網友出征，便關閉臉書平息紛爭。

昨(7/31)江蕙臉書突然開啟，發文寫下：「這個粉專被駭客入侵了，請大家不要受騙，二姐早已關閉臉書不再發文」，但後來又被刪文，陳子鴻的臉書之後公告說：「緊急公告：二姐江蕙臉書粉絲專頁被駭客入侵，無故被打開不知有何意圖，請各位不要受騙上當，謝謝」，強調江蕙臉書被不明人士「挾持」，希望網友別被騙。

(中時新聞網)