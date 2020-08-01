攸關爭奪本季西區第8種子的重要戰役，隨即在復賽第2天上演！拓荒者靠著「雙槍」利拉德、麥科倫攜手轟下62分，加上延長賽一開始就打出11比0攻勢，最後以140比135延長氣走灰熊，也把兩隊之間勝差縮小到2.5場，拓荒者後勢看漲。

由於本季復賽推出全新賽制，假如分區第8種子打完排名賽，仍只領先分區第9種子4場以內勝差，兩隊就必須進行附加賽，藉以決定分區第8種子誰屬，所以暫居西區第8的灰熊碰上西區第9的拓荒者，這場比賽勝負將會非常關鍵。

結果從比賽一開打，雙方就你來我往、互有領先，打完正規賽48分鐘，竟然打成124比124平手，可是拓荒者在延長賽一開始，就靠麥科倫、崔特連進兩顆三分球，利拉德也投進兩分，轉眼取得135比124領先，摧毀灰熊反撲氣勢。

麥科倫攻下全隊最高33分，利拉德也拿29分、9助攻與5籃板，「甜瓜」安森尼21分，傷癒復出的先發中鋒紐基奇18分，不過此役拓荒者用兵相當保守，只讓8人上場，「雙槍」更打超過44分鐘；灰熊則以傑倫傑克生33分最高。

(中時 )