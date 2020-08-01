立法委員驚爆收賄施壓修法案，台北地檢署31日指揮調查局北機站，對包括蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇等立委，及前立委徐永明、陳唐山的住處及辦公室，同時約談被告及證人超過50人，並在現場搜出數百萬元現金，全案朝貪汙罪嫌偵辦。據悉，SOGO案中涉嫌替李恆隆送錢的2名白手套翁華利與郭克銘，稍早也被調查局移送台北地檢署複訊。

案發後，翁華利也被起底，他是統領翁家第2代，也是統領百貨總經理。翁家清代來台，在新莊以麥芽糖店起家，後來家族投資房地產、百貨，創立統領集團。據「鏡週刊」報導，翁華利自小留學日本、在外國企業歷練後，2010年回統領接班，2016年斥資10億元，改裝桃園統領百貨，2018年10月重新開幕時，桃園市長鄭文燦還親自到場祝賀，如今卻涉嫌替李恆隆行賄遭約談。

據了解，統領集團的最大金雞母在北市忠孝東路的統領商場，該商場主出租為主，光是單一房客ZARA，每年就可以收到上億元租金。第一太平戴維斯估價師丁玟甄說，由於翁家持有台北統領5成以上產權，加上自有的桃園店，粗估在北桃這2個商用地產，價值就逼近150億元。

(中時新聞網)