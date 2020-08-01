檢調大動作查SOGO收賄案，86歲前綠委陳唐山也在約談之列，檢察官複訊後，今天凌晨諭令陳唐山新台幣50萬元交保。對於陳唐山遭約談，一名嘴直言太離譜了！他更斷言，這個案子最後沒有任何事情發生，立委也不會被起訴，什麼事都沒有！

立委陳超明、廖國棟、蘇震清，及陳唐山、徐永明，被檢舉涉嫌收受有意奪回SOGO經營權的李恆隆賄款，台北地檢署偵辦立委涉嫌收千萬賄款，1日凌晨陸續傳喚立委和相關人員到北檢接受訊問。檢察官複訊後，今天凌晨諭令陳唐山新台幣50萬元交保。前立委徐永明與立委蘇震清移送地檢。

對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》上表示，他認為北檢的動作非常誇張，一個SOGO經營權之爭，動則幾百億，但匯給立委幾百萬，這中間就有很多奇怪的狀況，第一個狀況是立法委員很笨，接著是怎會去動陳唐山，這太離譜了！陳唐山現在還在幫總統蔡英文做事，還擔任一個國安局所外圍的一個機構的董事長，這個是不要開玩笑的事情，這弄到陳唐山，太離譜了對不對！

吳子嘉更表示，第三就是政府的態度，就算抓到920萬的匯款，但檢調只要31日晚上沒有把立委聲押，這不是開玩笑嗎！檢調搞這種事情雷聲大雨點小，這唬人的！這案子就是故意壓迫大家不能再搞SOGO案，SOGO案從此結案。吳更保證，這個案子最後沒有任何事情發生，立委也不會被起訴，什麼事都沒有！

《中國時報》報導，對於陳唐山也在約談之列，與其熟識友人及昔日幕僚異口同聲說，希望檢調盡速查明真相，強調陳唐山和李恆隆認識，但非因SOGO經營權之爭的緣故，「以陳唐山為人不可能收賄！」

(中時新聞網)