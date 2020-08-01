香港特區行政長官會同行政會議7月31日甫決定將香港特區第7屆立法會選舉推遲1年舉行。大陸央視新聞用戶端旋即於1日報導，鑒於香港嚴峻疫情，香港社會各界人士表示堅決支持推遲立法會選舉，認為相關決定具有充分法理依據，是合理、合情、合法的決定。

報導稱，香港特區第6屆立法會建制派議員7月31日發表聯合聲明，表示認同港府把市民健康放在首位，支持將9月立法會選舉押後1年。香港特區立法會建制派議員召集人廖長江說：「我們認為，疫情是非常嚴峻的一個問題，公共衛生是比較重要的，因為人命關天，所以大眾市民的健康、生命都是一個非常重要的考慮。我們不能夠漠視工作人員跟我們選民的健康，所以因疫情（把選舉）押後，我們覺得是合理的，也合情，也合法。」

報導指，7月31日晚，香港法律界紛紛發表聲明，支持香港特區政府押後立法會選舉一年，並提請大陸全國人大常委會就香港特區立法會真空期引致的憲制問題尋求指示。香港中律協創會會長陳曼琪說：「真空期產生的憲制問題，需要提請人大常委會處理，就從地區政府到中央兩個層面，然後法律從本地法律到我們的憲法的層面，都能夠處理。這樣子的話其實是我們『一國兩制』底下，在香港面對前所未有的疫情底下，國家作為我們的中央政府，協助我們地區政府香港政府發揮力量，也是依法治國。」

報導說，大陸全國人大常委會香港基本法委員會委員梁美芬也認為，推遲一年舉行，具有重要意義。她說：「我們用人大的決定就令到特區政府根據《緊急規律條例》去做出延期的建議和規例，有穩固的憲法地位，經得起任何的法律條件，從而令到我們未來一年的立法會在一個穩定的環境底下去工作，集中精力做一些對民生重大的事項，所以這一個是非常重要的。」

報導稱，香港各界也表示，將立足自身平台優勢，在消除誤解和齊心抗疫的基礎上，共同營造一個更加公平公正的選舉制度環境。香港廣東社團總會主席龔俊龍說：「一是要利用我們社團的平台，針對這屆立法會選舉為何推遲做好解釋工作，消除一些誤解與偏見。二是組織好抗疫和應急物資的籌集和發放，竭盡全力協助政府做好防疫、抗疫工作。三是繼續向選舉管理委員會反映問題，爭取進一步改善投票監察制度，使得立法會選舉擁有更加公平公正的制度環境。」

(中時 )