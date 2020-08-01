皮蛇初期症狀較不明顯，常被忽略而耽誤黃金治療期。（圖／林志豪醫師提供）

皮蛇痛起來要人命，腦神經內科醫師林志豪表示，把握黃金72小時治療，其實可縮短病程，並降低患處疼痛，不過初期症狀，發燒、頭痛和眼睛痛等，常被誤認成感冒，一不小心就錯過治療期，另皮蛇好發於免疫力低下者，因此年長者、常熬夜和糖尿病患者需提高警覺。

林志豪分享，患者來門診看肩頸痛、腰痛和頭痛，隔幾天又回診抱怨疼痛處長了一連串紅紅的水泡，醫師才驚覺被騙了，原來之前的疼痛是水泡造成的，後來患者若很突然、詭異的疼痛，他都會特別檢查是否有水泡，也因此多次抓到初期的病兆。

林志豪表示，帶狀疱疹也就是俗稱的「皮蛇」，此疾病大家常聽到，卻不太了解，而且初期症狀又不明顯，像是，發燒、頭痛、腰痛和眼睛痛等，很容易被誤認為是普通感冒或眼疾，一不小心就錯過黃金治療期72小時。

林志豪指出，帶狀疱疹是由水痘病毒HZV所引起的病症，初次感染水痘病毒的症狀是全身長滿水痘和紅疹，痊癒後病毒會躲在身體的神經節裡面，等待患者的免疫力變差，就以帶狀疱疹的形式再次發病。

林志豪說，帶狀皰疹多是單側長條的粉色水泡與紅疹，好發在腰腹、前胸和背部，而疼痛與灼熱感可能發生在水泡出現之前或當下，且就算傷口好了，也可能出現帶狀皰疹後的神經痛，少數更為嚴重的皮蛇會長在眼周、耳朵、私密處，恐對顏面神經、排泄功能造成影響。

林志豪提醒，皮蛇的病程約是3至4周，若在發病初期的黃金72小時，以抗病毒藥物治療，能將病程縮短到2、3周，也可有效降低患處的疼痛，且有更高的機率降低痊癒後的神經痛。

林志豪建議，年紀較大的長輩、有長期熬夜習慣的人以及糖尿病患者，要多提高警覺，因為皮蛇好發於免疫力低下的人，也建議可以自費施打皮蛇疫苗，降低罹患帶狀疱疹的風險。

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(中時新聞網)