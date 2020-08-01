2020年不平靜，恐是多災多難的一年！從新冠肺炎在大陸武漢大爆發開始，全球至今仍陷疫情風暴之中，看不到可能的盡頭。有國師之稱的星座專家唐綺陽早有預言，今年有三波木冥合相，都走逆行路線 第一波在3月到4月初，第二波是6月，第三波將在11月，但現有跡象顯示，第三波衝擊提前到9、10月，她還加碼說，人類到今年底「都會在恐懼籠罩之中」，此說引起網友熱議。

唐綺陽在最近期直播中表示，2020有它的使命，她解釋，地球今年要轉換體質，時間來得又快又急，人類將面臨這場考驗，直到12月才能送走恐懼。這段期間，人們被迫重新思考，如何在封鎖之中回歸日常生活。

唐綺陽提到木冥挑戰，今年共有三波時間點，第一波在3月到4月初；第二波在6月，第三波則落在11月，衝擊會提前在9月或10月引爆。印證唐綺陽的說法，前2波皆一一成真，在新冠疫情肆虐下，6月時人人戴口罩上街，日日有觸目心驚的新增病例。

下一波會為台灣帶來什麼衝擊？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳已預告，台灣不排除會爆發第二波的疫情，大家應該提高警戒，這一波恐怕是更不好守了。

(中時新聞網)