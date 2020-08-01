陸媒《環球時報》1日報導，7月31日，德國外長馬斯發表中止同香港引渡協議是涉港錯誤言論，大陸駐德國使館對此表示強烈不滿和堅決反對，強調香港特別行政區政府基於當前新冠肺炎疫情的嚴峻形勢決定推遲第七屆立法會選舉，是保護廣大香港市民健康和生命安全的負責任之舉。這一決定符合《憲法》、《基本法》和香港本地法律，體現了對科學防控疫情的尊重，體現了對廣大香港市民生命健康安全的責任擔當，順應了主流民意。

美國之音中文網報導，在香港立法會選舉推遲一年後，德國外交部長馬斯表示，德國將暫停與香港的引渡協議。他說：「香港政府決定取消12名反對黨候選人的選舉資格，並推遲立法會的選舉，這是對香港公民權利的又一侵犯。」德國是繼英國、澳洲、加拿大之後又一中止與香港引渡協議的國家。

馬斯表示，德國多次明確表示希望中國履行在國際法下的法律責任，這包括確保《基本法》賦予的權利以及自由公平選舉的權利。

《環時》報導，大陸駐德國大使館指出，香港選舉主任對一些人士參選立法會做出提名無效的決定，是嚴格根據《基本法》、《香港國安法》和香港選舉法律辦事，理據充足，合法合規。在「一國兩制」框架下，參選香港特別行政區立法機關議員，參選人必須真心實意地擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區。這些被決定提名無效的人士，其言行均突破了法律底線，有人公開鼓吹「港獨」、「自決」；有人乞求外部勢力制裁香港，干預香港事務等等，可謂劣跡斑斑。

大使館指，這些人參選的目的，絕不是為了效忠香港特區，不是為了維護「一國兩制」。承擔重要憲制責任的香港特區立法機關，絕不容許這些人登堂入室，絕不容許這些人肆意癱瘓特區政府、顛覆國家政權、破壞「一國兩制」、破壞香港繁榮穩定。

大使館強調，香港事務純屬中國內政。德方涉港錯誤言論和暫停引渡協定的舉措嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對，並保留作出進一步反應的權利。

(中時 )