Reporting with @MarcJSpears: The Sacramento Kings had a player test with an inconclusive result for Covid-19 on Wednesday, but successive negative test results Thursday and Friday are expected to allow for his availability against Spurs tonight. Player quarantined through today. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 31, 2020

復賽前夕才公布344名球員0感染的NBA，這麼快就面臨新冠病毒考驗了嗎？《ESPN》記者史皮爾斯1日爆料，一名未公開姓名的國王球員在美國時間7月29日，被驗出呈現新冠病毒偽陽性反應，幸好隨後連兩天檢測變成陰性，算是虛驚一場！

由於國王1日將跟馬刺交手，根據史皮爾斯報導，這名國王球員將被聯盟允許參賽，不過基於安全考量，國王決定續讓這名球員接受隔離，並未讓他上場比賽，所以代表1日並未出現在國王板凳席的球員，都有可能是這名偽陽性的案例。

國王可說是這次新冠疫情的重災戶之一，因為先前傳出賈巴利帕克、希爾德與艾力克斯連、哈里生巴恩斯等4名球員確定呈現陽性反應，幸好1日巴恩斯、希爾德兩人仍有出賽，看來已經遠離新冠病情，問題仍是這名偽陽性球員的狀況。

不過國王目前仍有機會闖進季後賽，距離西區第8種子灰熊只有3場勝差，國王不僅想要縮小跟灰熊之間差距，還要跟拓荒者、馬刺、鵜鶘、太陽競爭西區第9位置，接下來仍須全力搶勝，但假如真的出現感染者，那就不只國王一隊的事情了。

(中時 )