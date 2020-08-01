台中市前議長張宏年與議員兒子張彥彤1家4人，疑服用中藥造成鉛中毒。中市衛生局約談涉案診所中醫師後，昨(7月31日)依違反《醫療法》函送地檢署偵辦。值得一提的是，涉案中醫診所在台中相當有名，排隊看醫患者眾多，事件爆發後仍未見其受影響。

據了解，該中醫診所在中部以治療腫瘤及慢性病打響名號，中藥材配方也常有人用以調養身體，所費不貲。診所人員說，患者皆使用健保用藥，無自費藥粉，水藥才必須自費；至於7月30日衛生局前往稽查一事，診所人員則說不方便回應。

而《自由時報》報導，鉛中毒事件爆發後仍不影響診所生意，診間依舊人滿為患。這間中醫診所風評相當兩極，不少患者認為療程相當有效；也有人認為排隊時間長，費用昂貴又無功效。

而涉案中醫診所則聲明，用藥皆採GMP合格藥廠藥品。中市衛生局指出，已對張家使用的中藥包及藥材進行化驗，其中健保給付的藥材化驗結果合格；至於中藥包與人體血中鉛超標，為求周全，日前至該診所稽查、約談，昨將該診所負責人函送法辦，而最終化驗結果預計8月5日出爐。張彥彤則強調，查出真正原因後，將提告並求償。

(中時新聞網)