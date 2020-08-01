檢調偵辦立委集體貪瀆案，大規模搜索並約談後立委及助理後，1日凌晨陸續移送台北地檢署複訊，前立委陳唐山最早複訊，蘇震清則是最後一位被送到北檢的立委，此外，與太流前董事長李恆隆一同行賄立委的統領百貨總經理翁華利、白手套郭克銘也都移送北檢複訊中，陳唐山訊後諭令50萬元交保。

已經85歲的陳唐山是31日晚間移送北檢，戴著口罩、鴨舌帽的陳唐山從進入北檢到交保離開，始終一語不發；同樣已經卸任立委的徐永明凌晨被送到北檢，面對媒體詢問只回答「謝謝」；立委趙正宇則緊緊以外套遮住上半身，不讓媒體拍攝；陳超明則大方面對媒體，並回答絕對沒有收賄；廖國棟也是以背包遮住臉不發一語進入偵查庭；蘇震清是立委中最後被移送的一位，沒有遮掩，只說了「謝謝」。

此外，太流前董事長李恆隆胞姊李秀峰是太流公司帳戶，訊後以50萬元交保；本來是證人身分的陽明山國家公園管理處長劉培東，訊後由證人轉被告，被依瀆職罪諭令5萬元交保；陽管處發言人張順發則是請回。

前立委陳唐山等5人是涉嫌收受李恆隆數十萬到二千萬元不等的賄款，在《公司法》大修向主管機關施壓，以替SOGO「量身訂做」方式將第9條規定修改成「SOGO條款」；趙正宇則是涉嫌替殯葬業者陳明瀚、鍾克信施壓營建署，讓陽明山國家公園管理處變更保護區地目，讓業者可以開發土地，收受920萬餘元賄款。

(中時 )