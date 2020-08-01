具解放軍背景的陸學者唐娟日前因簽證詐欺案而躲至陸駐舊金山總領事館後，外界原本以為會成為美陸之間長期外交對峙事件，但沒想到躲近一個月後的7月24日即遭捕，此時巧逢陸駐休士頓領事館遭閉，讓唐娟如何遭捕備受外界關注。而根據法院公布的文件透露，唐娟在躲進領事館後最後仍決定屈服，患有哮喘的她一度陷入歇斯底里狀態，一離開領事館時就被聯邦調查局盯上，就醫後就被逮捕。

唐娟於2019年10月提出訪問學者J-1簽證的申請，並赴美國加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）擔任訪問學者，研究癌症醫學，並在簽證申請文件否認為陸軍方工作，也未曾與共產黨或其他極權政黨有關聯。

不過，聯邦調查局（FBI）探員在起訴書中表示，在6月20日約談唐娟時，曾在她家中曾發現她身穿解放軍制服的照片，並找到一份唐娟要求陸政府補貼的申請書，其中自稱是共黨一員，隨後唐娟即於6月26日被控簽證詐欺，而她旋即到駐舊金山總領館求助。

據美加州地方報「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）報導指出，新法院文件中，律師披露唐娟被捕的細節，並提出要求法院准予保釋的理由。辯護律師寫道，對於美方控訴簽證詐欺，唐娟對此不知情；而FBI人員告訴使館人員他們雖有拘捕令，但由於領事館為陸方領土，未經中方同意，無權進入。

不過，唐娟最後仍決定投降被捕，卻陷入歇斯底里狀態，且因她患有哮喘，領事館員工認定她需要送醫看診，在一出領事館後即被FBI人員緊追在後， 23日晚間約9點45分就醫結束後即遭逮捕。

雖然律師辯稱，「唐娟大可留在領事館內拒絕被捕，相反地她同意離開使館領地，知道這會讓執法人員逮捕她」，並宣稱唐娟沒有護照不可能離境逃亡。不過，加州東區聯邦地區法院已拒絕唐娟的保釋請求。

(中時新聞網)