通霄1間已停業的木材工廠，1日凌晨傳出火警，火勢猛烈吞噬整間鐵皮廠房。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮真武路1間已停業的木材工廠，今日(1日)凌晨3點多發生大火，消防人員到場時工廠已全面燃燒，由於火災地點鄰近住宅且附近巷弄狹窄，人員緊急出4條水線搶救，並注意周界防護，避免火勢延燒至後方民宅，花費4小時至今晨7時許才將火勢完全撲滅，詳細起火原因還有待調查。

通霄鎮真武路1間木材工廠倉庫，今凌晨3時許傳出火警，住在工廠後方民宅的男子表示，當時父親起床上廁所，發現一旁的工廠起火，趕緊叫他和妻子起床逃生，並報案求助。

消防局接獲通報，派出通霄、苑裡、西湖消防分隊人車馳援，到現場發現工廠已全面燃燒，緊急請求銅鑼分隊及義消支援。消防局第4大隊長洪嘉佑指出，該木材工廠已停業，裡頭堆放大量的合板與木材，人員抵達時百坪工廠已全面燃燒，可見熊熊火光及大量濃煙，緊急布4水線搶救。

消防局表示，現場為1樓鐵皮建築物，燃燒面積約350平方公尺。洪嘉佑指出，附近巷弄狹隘，消防車勉強通過，由於火勢猛烈，為了避免後方民宅遭波及，人員因此布2線防護後方民宅避免延燒。火災來得又快又猛，幸好無人受困受傷，起火原因有待調查。

通霄木材工廠暗夜起火百坪廠房全面燃燒。

(中時 )