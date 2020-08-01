巨人菜鳥外野手麥克雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)的姓氏好難拼啊，全隊上下居然沒有人會拼，可說是巨人隊的「字母哥」。其實他的來頭不小，祖父是效力紅襪23年的名人堂球星卡爾雅澤姆斯基(Carl Yastrzemski)，暱稱為「雅茲(Yaz)」。

美媒NBC邀請巨人隊友來挑戰拼字，雅澤姆斯基估計至少有1人可拼對，結果全軍覆沒，大部分的人不知道該把「Z」擺在哪個位置。投手韋布(Logan Webb)只差1個字就全對了，可惜他誤把最後一個字拼成「E」。

雅澤姆斯基的父祖輩在波蘭務農，這可能是來自東歐的姓氏，根據Forebears統計，美國每820萬人之中只有1人，還好他的名字「麥克」親民得多。雅澤姆斯基去年28歲才初登大聯盟，首季就繳出不錯的成績，今年開季棒子火燙，7戰累積11安、0.423打擊率，他的祖父則是生涯3419安、452轟的傳奇猛將。

台灣旅美的「字母哥」則是吉力吉撈鞏冠(Kungkaun Giljegiljaw)，光是要正確發音就不容易了，他正挑戰成為首位使用台灣原住民族名登上大聯盟的球員。

(中時新聞網)