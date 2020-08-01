這次NBA復賽擺明就來「陪公子唸書」的籃網，這下子也輸得太難看了吧！勉強湊出陣容參加復賽的籃網，1日打完前3節，就已落後魔術29分之多，要不是魔術末節「放水」全用板凳，籃網恐怕輸得更慘，終場魔術128比118贏球。

魔術也靠這場排名賽勝利，以31勝35敗戰績升到東區第7，籃網30勝35敗落居東區第8，不過目前位居東區第9的巫師，1日也以112比125不敵太陽，跟籃網之間勝差仍是6場，兩隊進行附加賽的門檻是4.5場，看來巫師仍有機會。

籃網這次參加復賽是靠拼湊陣容才得以成行，因為先前一口氣7名球員宣告不打復賽，迫使籃網只能補進克勞佛、豪爾、賈斯汀安德生、蘭斯湯瑪斯等人助陣，如此殘破不堪的陣容，想在復賽後贏球，簡直難上加難，早被預估是去玩的。

魔術1日以佛尼爾24分最高，武切維奇也拿22分，傷癒復出的艾薩克替補拿下16分，阿隆戈登10分、11籃板；籃網則是盧瓦烏24分最高，利佛特17分、7助攻，喬哈里斯與賈瑞特艾倫各有14分，籃網末節36分，反觀魔術只拿17分。

(中時 )