曾薏蘋攝

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前總統李登輝追思會今上午10時開放，開放民眾追思前，正副總統等高官先行悼念，大家紛紛在留言牆下留言，但是前總統馬英九是前幾位政治人物中，唯一沒有在留言牆下留言者。

總統蔡英文、副總統賴清德、行政院蘇貞昌等人提前於上午9時赴台北賓館致意；除了蔡英文在會場外的追思牆貼上寫下「民主台灣，有您永遠眷顧」的字條；賴清德寫著「衷心感謝，對台灣的貢獻」；蘇貞昌則留言「請安心，請安息，感謝為台灣貢獻，我們會繼續打拚」。

隨後立法院長游錫堃、前監察院長張博雅、前國民黨主席吳伯雄藍綠高層也陸續現身，不過大多不發一語隨即離去。

被問到近日傳出多名立委涉嫌收賄案，游錫堃表示，在此場合不方便多談，便隨即快步離去。

台北賓館設置「故李前總統緬懷追思會場」追思處所，8月1日上午10時起開放至8月16日，每天開放時間為上午10時至下午5時。會場將呈現李登輝生平事蹟與重要談話等紀錄，來緬懷他對國家一生努力的付出與卓著貢獻。

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(中時 )