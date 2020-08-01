法務部調查局調查官因為待遇好，工作挑戰性大，不只吸引男性年輕人加入，近年來，越來越多的女性也投入工作行列，為國家安全工作增添新血，目前已有超過2000名調查官在全國各地服務，而且因工作表現優異，不只出現女主任、女處長，甚至還有女性副局長，顯示調查局非常重視男女平等。但最近調查局發布的中高層人事大調動中，卻抜擢1位「豬哥調查官」M男擔任科長，引起調查局內部針對此人事調動議論紛紛。

本刊調查，M男本來在位於新店市調查局總部的一個重要單位服務，分析整理全國重大情報，深獲長官信賴，只要有重大任務，都會想到由M男負責，所以在這幾波的人事調動中，M男因而受到調查局高層的青睞，從非主管職的調查官晉升為擔任主管的科長，外派到北部某單位服務，雖然是不怎麼起眼的小官，卻引起內部一陣譁然，「為什麼他可以？」的聲音此起彼落。

知情人士向本刊透露，M男真的很優秀，從事情報工作一流，還曾當選模範公務員，是長官的愛將。但是，7年多前，M男在調查局北部某外勤單位服務時，1位J姓女調查官向該單位檢舉M男伸鹹豬手碰觸她身體，讓她很不舒服。

M調查官（右１）曾因工作表現優異當選模範公務員。（圖／翻攝自臉書）

由於調查局在1998年曾發生前代局長程泉被檢舉非禮朋友女兒一事，轟動全台，法務部還派官員到法國調查，程泉事後被記過降調處分。所以J女事件讓當時調查局長王福林非常震怒，立即派員展開調查。

J女向督察人員泣訴，事發當天是與其他單位餐敘，餐敘結束與M男一起搭車卻遭到他伸手觸摸，就在調查此案時，還有其他女調查官出面表示遇過類似情形。不過，因為沒有具體事證，加上J女沒有提告，此一事件最終以行政處分解決，將M男處分2小過，降調其他單位。

調查局官員透露，雖然調查局有給犯錯同仁戴罪立功的機會，但M男渉及非禮事件，等同犯下調查局大忌，而且調查局人才濟濟，即使表現再優異，在晉升仕途上，M男已經算被判死刑，嚴格來說就是「永不錄用」，但在人事升遷調動中，M男又大爆冷門受到長官的眷顧。一位女調查官知悉M男升官，驚訝表示「啊？怎麼會這樣！」

本刊向調查局查詢M男何以會出線升任科長的原因，調查局低調回應「不表示意見」。而M男僅表示：「我對當年所犯的錯誤，感到非常愧疚，這次調動會珍惜這份工作，繼續努力」。

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(中時新聞網)