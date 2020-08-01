調查局最近大搞新形象運動，走親民路線，不僅出動台北市調查處的俊男美女調查官，還請出公認的帥哥立委蔣萬安、女神高嘉瑜及演員溫昇豪等人說出對調查局的看法，一改外界對調查局一向嚴肅、神秘的觀感。

調查局台北市調查處在上月召開記者會，對外推出9名形象調查官，形象調查官一亮相就吸睛，帥哥美女一字排開，不但顏值高、頭腦好，其中外事站洪婕庭甚至長得酷似歌手「蘇慧倫」，她更是台大國際企業學系畢業的高材生，還是曾參加全運會游泳比賽的高手，成了調查局的話題人物。

民眾以往對調查官的印象都是來自新聞媒體，而調查官入鏡時都是在辦案，個個都是面無表情的撲克臉，讓外界以為調查官都不近人情，沒有溫度。調查局這次推出形象調查官，就是要打破民眾這種觀念。

為扭轉外界對調查局的刻板印象，調查局還特別訪問立委高嘉瑜、蔣萬安、台北市副市長黃珊珊、藝人溫昇豪，以及瓜地馬拉駐台大使「關於調查局，名人怎麼想？」就不同民眾及名人的眼光，表達對調查局的看法。

台北市調查處外事站洪婕庭不僅外貌姣好，且是台大畢業的高材生，過去還是游泳健將。（圖／調查局提供）

高嘉瑜表示，調查局的工作真的是勞心又勞力；因為戲劇《我們與惡的距離》走紅的藝人溫昇豪表示，對調查局的印象就是神祕、搞特務，期待調查局能用專業持續守護家園，讓老百姓可以安居樂業；蔣萬安則說，調查局非常專業、優秀，他有許多同學或學長、學弟成為優秀的調查官，他對調查局同仁長期以來維護司法正義貢獻良多，感到非常欽佩。

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(中時新聞網)