職場性騷擾案件不只發生在民間企業、公家機關，就連民主最高殿堂立法院也曾傳出有資深國會助理出手，被害人還不只一個。而民進黨婦女部主任蔡宛芬也曾自爆被「公衛大老」邀請泡「雙人溫泉」。因為職場性騷擾層出不窮，所以才有「#MeToo」運動，鼓勵被害人出面檢舉，並靠嚴辦來杜絕這類職場歪風。

針對職場性騷擾案件，前高雄市長韓國瑜還未被罷免前，就曾自爆市政府內有男主管對女員工性騷擾。經查，涉性騒的男主管是高雄市某區公所的課長，高雄市政府獲報後，調閱男主管服務機關的監視器，發現男主管對女員工伸鹹豬手，女員工當場臉露不舒服並加以阻擋。

韓國瑜當時話說得很重，指這名男主管利用職務之便性騷擾3位女性下屬，甚至長達多年，根本沒有資格做公務員，先行調離主管職務後再詳加調查，也一定會從嚴處分，如果有必要還會移送法辦。韓國瑜當時強調，「這個行為絕對不能原諒。」

民進黨婦女部主任蔡宛芬（右2）自爆曾被大老邀請泡溫泉。（圖／報系資料照）

其實，職場性騷擾不只男的會對女的下手，有時還有男對男、甚至是女對女。之前，新竹就發生某公務單位男主管，遭人投訴多次利用開會的機會，將鹹豬手伸向年輕的男同事，輕撫同事的屁股溝，至少有3至5人受害，被害人起初敢怒不敢言，後來不堪其擾，陸續向機關首長舉報。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎在防治性騷擾活動時曾爆料，立法院資深立委辦公室男助理性騷擾其他女助理，受害者不只6人，即便有人向該名助理的立委老闆投訴，但加害人並未受到懲罰。

民進黨婦女部主任蔡宛芬也曾在臉書自爆，曾有某「公衛大老」邀她泡「雙人溫泉」，蔡則反擊表示「你這是職場性騷擾」讓對方踢到鐵板。《性騷擾防治法》的適用對象包括男女，違反者可處1萬元以上，10萬元以下罰鍰；利用權勢或機會性騷擾，可以加重科處罰鍰至2分之1。

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(中時新聞網)