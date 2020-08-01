檢調偵辦立委集體貪瀆案，發現民進黨立委蘇震清在SOGO案中涉嫌收賄2000萬元，是捲入弊案的6位前任和現任立委中收最多的。對此，批踢踢網友表示，怎麼又是蘇震清啊！

檢調偵辦立委集體貪瀆案，發現扮演「白手套」的立委蘇震清前辦公室主任郭克銘是關鍵人物，SOGO案及陽明山國家公園土地案都是經由他的牽線進行，而蘇震清在SOGO案中涉嫌收賄2000萬元，是6位捲入貪瀆案的前任、現任立委中收錢最多。

對於蘇震清又涉入弊案，批踢踢網友留言表示，「怎麼又是蘇震清」、「蘇震清這人早就傳好久不乾淨」、「蘇震清不意外」、「蘇震清這個名字怎麼到處都有他的份」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

據《中國時報》報導，蘇震清爭議不斷，去年4月被周刊踢爆涉嫌掏空上市公司誠美材，蘇當時喊冤聲稱是單純買賣股票，但仍被摒除在不分區立委名單外，蘇一度揚言脫黨參選，經協調改選區域立委；當時蘇還燒香向神明自清，強調若涉不法將退出政壇。

未料，日前又被國民黨指控，偕國營事業由外勞仲介安排拜訪印尼高層圖謀私利，但都遭到蘇震清否認，甚至揚言提告。如今蘇因涉弊遭檢調約談，恐難以脫身。

(中時新聞網)