陳菊上任 蔡英文為國家人權委員會揭牌

第6屆監委今天正式上任，稍早監察院長陳菊已正式就職簽名，對於即將就任新職，陳菊於簽名後低調表示，「誠惶誠恐，知道自己責任重大」。除了新舊任監委交接外，蔡英文總統稍後將親自主持國家人權委員會揭牌儀式。

監察院今天舉行第6屆監委交接就職典禮，監察院長印信交接由副總統賴清德監交，新任監察院長陳菊與卸任的監察院長張博雅都會發表談話。

隨後，蔡英文總統親自主持國家人權委員會揭牌儀式，民間團體爭取20年的國家人權委員會正式啟動，陳菊也將擔任首任主委。

(中時 )

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