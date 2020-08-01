即將就任監察院長 陳菊：誠惶誠恐 知道自己責任重大 10:042020/08/01 中時 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 稍早監察院長陳菊已正式就職簽名。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳菊上任 蔡英文為國家人權委員會揭牌 第6屆監委今天正式上任，稍早監察院長陳菊已正式就職簽名，對於即將就任新職，陳菊於簽名後低調表示，「誠惶誠恐，知道自己責任重大」。除了新舊任監委交接外，蔡英文總統稍後將親自主持國家人權委員會揭牌儀式。 監察院今天舉行第6屆監委交接就職典禮，監察院長印信交接由副總統賴清德監交，新任監察院長陳菊與卸任的監察院長張博雅都會發表談話。 隨後，蔡英文總統親自主持國家人權委員會揭牌儀式，民間團體爭取20年的國家人權委員會正式啟動，陳菊也將擔任首任主委。 (中時 ) #陳菊 #監察院長 #監察院 也許您會感興趣 政治熱門新聞 SOGO收賄案扯到陳唐山 名嘴預言最終下場：太離譜了！ - 政治 韓國瑜野生照再流出 網猛然發現：跟以前不一樣了 - 政治 陳唐山蘇震清疑涉SOGO收賄案 民進黨說話了 - 政治 蔣經國為何選李登輝而不是林洋港？鄭佩芬爆真正原因 - 政治 前幕僚爆：李登輝曾被他拒於門外 在雨夜中「罰站」10多分鐘 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。