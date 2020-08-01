民進黨全代會7月19日召開，蔡英文總統以黨主席身分致詞時，重申民進黨基本價值，強調清廉、勤政、愛鄉土是民進黨不變的承諾，更以社會上許多人用全面執政全面貪腐大做劇本，提醒黨員重視自己價值，並說這個劇本不會成真。但檢調昨約談6名前任及現任立委涉貪瀆弊案，其中2人是民進黨籍，還有1人和民進黨團一起運作，重創民進黨形象。

民進黨發言人顏若芳昨表示，目前是檢調偵查階段，一切尊重司法，待相關情節明朗與釐清事實後，若有任何違反廉政行為者，民進黨亦將依廉政條例規定，立案調查並從嚴辦理。

檢調搜索立院回顧

立法院長游錫堃辦公室則表示，檢調昨天上午依據刑事訴訟法第149條通知立法院後，院方派人陪同檢調依法配合搜索，基於偵查不公開，立法院對詳細案情並無所悉。

檢調昨天搜索4名藍綠立委辦公室，這是檢調第八度搜索立法院辦公室。回顧過去幾次搜索行動，幾乎都在法定會期以外的時間，顯示立委放寒暑假，被檢調視為收網時機，而這次恰逢蔡總統宣示打貪腐、前總統李登輝辭世，時機更敏感。

不過，有網友直指這可能與民進黨內部派系紛爭有關。事實上，就過去檢調搜索立院歷史，就有4次與民進黨立委有關，包括民進黨立委薛凌、立委高志鵬、陳朝龍以及郭玟成。

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(中時新聞網)