SOGO百貨經營權之爭，前太流董事長李恆隆一直扮演關鍵角色，菲律賓大學畢業的李恆隆，篤信「力量來自政商關係」，所以積極經營自己的人脈，前總統陳水扁時代的總統府，前後任副祕書長陳哲男、馬永成都與李有交情，太設集團原本想靠李來解SOGO之急，不料反而丟了SOGO。

太設集團2002年因資金出現缺口，找到李恆隆對太設集團質押及短期融資擔保，為有效取得銀行團的認可，李推薦當時被稱為金融界艾科卡的前國票金董事長林華德對SOGO進行切割。

經過李恆隆運作的政商關係，先是扯出總統府「水餃宴」，李恆隆開價2000萬才能安排章家人進總統府吃「水餃午餐」，接著又傳出扁嫂吳淑珍持有的SOGO禮券來自李恆隆，都顯示李似乎有相當雄厚的政商人脈。

李恆隆雖長袖善舞，但他的政商關係到底深到什麼程度，卻一直成迷，甚至自己曝光的關係都可以否認。當禮券案引起社會震撼之際，李恆隆突然風向一轉，指稱「水餃宴」是捏造的，他從未轉交給吳淑珍或陳哲男任何一分錢，隨即又改口堅稱禮券是他自己花錢買，要送給什麼人，誰都管不著。與馬永成見面2次、自稱與國泰金副董事長蔡鎮宇有交情也公開否認，讓人搞不清楚李恆隆到底有哪句話是真的。

惟可以肯定的是，李恆隆有自己的支持者，檢調昨日偵辦立委集體貪瀆案，統領百貨第二代的翁華利，就是與李恆隆一同行賄立委的同業兼友人。

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(中時新聞網)